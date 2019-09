Im Maisfeld: Toter könnte vermisster Osteuropäer sein

Ein Jäger hatte am Sonntagabend in einem Maisfeld an einer Kreisstraße zwischen Eslohe und Meschede die Leiche eines Mannes entdeckt. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, wollte aber zur Todesursache aus ermittlungstaktischen Gründen bislang nichts sagen. Die Leiche muss nach Polizeiangaben vor dem Fund bereits mehrere Tage in dem Feld gelegen haben.