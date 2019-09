DFL setzt Spieltage an: Bayern gegen BVB am Samstagabend

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Meister FC Bayern und Vize-Meister Borussia Dortmund treffen in der Fußball-Bundesliga an einem Samstagabend im Topspiel aufeinander. Die Partie zwischen den beiden Liga-Rivalen findet am 9. November (18.30 Uhr) statt, wie aus den Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga (DFL) vom Mittwoch hervorgeht. Das Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Dortmund hingegen wird an einem Samstagnachmittag (26. Oktober, 15.30 Uhr) ausgetragen.