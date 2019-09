Dortmund lehnt Böller-Verbot an Silvester ab

Dortmund (dpa/lnw) - Dortmund hat die Forderung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nach einem Silvester-Feuerwerks-Verbot in der Ruhrgebietsstadt offiziell abgelehnt. Seit dem Jahr 2014 würden die Grenzwerte der Verordnung für die Luftbelastung NRW-weit eingehalten. Das würden auch die drei Messstellen in Dortmund zeigen, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Eine akute oder abstrakte Gesundheitsgefahr in der Silvesternacht sei damit nicht rechtssicher nachweisbar. Im Übrigen gebe es bereits zwei besonders frequentierte Zonen in der Stadt mit Böllerverbot - aber aus Gründen der Gefahrenabwehr.

Von dpa