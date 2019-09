Erkelenz (dpa/lnw) - Ein Heilpraktiker, der eine Patientin in tiefe Hypnose versetzt und zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben soll, steht am Donnerstag (10 Uhr) vor dem Amtsgericht Erkelenz. Der Angeklagte hat dem Opfer laut Anklage einreden wollen, sie beide seien weltbekannte Pornostars und müssten für einen neuen Film üben, wie das Gericht mitteilte. Dem 63-Jährigen aus Wegberg wird versuchte sexuelle Nötigung zulasten einer willenlosen Person vorgeworfen. Die Frau war bei ihm seit 2016 in Hypnosebehandlung. Nach mehreren Alpträumen sexuellen Inhalts hegte sie einen Verdacht gegen den Heilpraktiker und machte in einer Sitzung heimlich einen Tonmitschnitt.