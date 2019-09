Dinslaken (dpa/lnw) - Eine Frau erlitt in Dinslaken bei einem unglücklichen Sturz mit ihrem Pferd schwere Verletzungen. Beim Springreit-Training auf einem Reiterhof geriet die Frau am Mittwoch nach Angaben der Feuerwehr bei dem Sturz unter das Tier und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Duisburg gebracht.

Von dpa