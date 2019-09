Aki-Schmidt-Platz in Dortmund eingeweiht

Dortmund (dpa/lnw) - Zum 84. Geburtstag von Aki Schmidt und zu Ehren der verstorbenen Fußball-Legende hat die Stadt Dortmund am Donnerstag den «Aki-Schmidt-Platz» eingeweiht. Wie der Fußball-Bundesligist über «Twitter» mitteilte, befindet sich der Platz am Eingang zum Trainingszentrum im Dortmunder Stadtteil Brackel. Das Straßenschild soll an einen der verdientesten Spieler des BVB erinnern.