Die Polizei zählte demnach 14 Angriffe auf Flüchtlingsheime - zumeist Sachbeschädigungen oder das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. 50 Mal wurden Asylbewerber außerhalb ihrer Unterkunft angegriffen oder beleidigt. In sechs Fällen waren ehrenamtliche Helfer oder Hilfsorganisationen, die sich für die Belange von Flüchtlingen einsetzen, Ziel von Attacken.

Bundesweit wurden 609 Straftaten gegen Flüchtlinge registriert. Das Bundesinnenministerium hält in seiner Antwort fest: «Alle in unserer Gesellschaft und auch die Politik tragen die gemeinsame Verantwortung, sich gegen ein stilles Einverständnis oder auch bloß stilles Hinnehmen solcher Anschläge durch eine Minderheit in unserer Gesellschaft deutlich zu positionieren.»