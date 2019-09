Mord an Rentner: Angeklagter will Tat allein begangen haben

Arnsberg (dpa/lnw) - Im Arnsberger Mordprozess um den Tod eines 67-jährigen Mannes aus Medebach hat der Angeklagte am Donnerstag eine Erklärung abgegeben. Das berichtete sein Verteidiger. Er habe die Tat alleine begangen, gab der 21-jährige Mann über seinen Anwalt an. Das spätere Opfer habe ihn sexuell und körperlich bedrängt. Dadurch seien Erinnerungen an einen in Rumänien erlittenen Übergriff hochgekommen. Er habe den 67-Jährigen in dessen Haus zu Boden gestoßen, ein Waffeleisen ergriffen und auf den Mann eingeschlagen. Dann habe er mit einer Schere wie in Trance auf seinen Hals eingestochen.