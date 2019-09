24-Jährigen lebensgefährlich verletzt: Freundin gesteht

Bonn (dpa/lnw) - Die 22-Jährige, die am Donnerstagmorgen ihren Freund in Bonn lebensgefährlich verletzt haben soll, hat die Tat zugegeben. Das sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Demnach soll sie ihren Lebensgefährten in der Nacht zu Donnerstag während eines Streits mit einem Küchenmesser angegriffen und dabei schwer verletzt haben. Beamte fanden den 24-Jährigen am frühen Donnerstagmorgen vor dem Haus, in dem das Paar lebte.

Von dpa