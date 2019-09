Nach einem Lagebild der NRW-Polizei gingen 2018 allein knapp 4600 Straftaten auf das Konto solcher Clans, mehr als 2800 Verdächtige wurden ermittelt. In einigen Großstädten in NRW versuchten türkisch-arabischstämmige Großfamilien, durch aggressives Auftreten die Bevölkerung einzuschüchtern, heißt es in dem Lagebild. Auch die Polizei berichtete im Umgang über offene Aggressivität und Gewalteskalationen.

Die 16-köpfige Kommission unter der Leitung des CDU-Politikers Wolfgang Bosbach war Ende 2017 berufen worden. Die unabhängigen und namhaften Experten sollen Defizite in vielen Bereichen der Sicherheitsarchitektur aufspüren und Verbesserungsvorschläge machen - auch mit Blick auf den Bund. Der erste Zwischenbericht hatte sich Ende Mai unter dem Eindruck des Missbrauchsskandals von Lügde mit Verbesserungsvorschlägen für den Kinderschutz im Land befasst.