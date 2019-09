Hund stirbt in überhitztem Auto: Strafbefehl gegen Halter

Jülich (dpa/lnw) - Nach dem Tod eines Hundes in Jülich soll der Halter jetzt eine Geldstrafe von 3200 Euro zahlen. Das sagte der Direktor des Amtsgerichts Jülich der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Zuvor hatte die Aachener Zeitung berichtet. Der 52-Jährige wurde per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt.