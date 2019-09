«Ende Gelände» fordert volle Akteneinsicht

Bereits am Donnerstag hatte SPD-Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty Reul wegen seiner zunächst falschen Angaben zu den Treffen scharf kritisiert und Einsicht in alle Akten gefordert. Reul hatte am Dienstag einräumen müssen, dass er - anders als zuvor in einem WDR-Interview behauptet - vor der Räumung des Hambacher Forstes zwei Treffen mit der RWE-Geschäftsleitung hatte. Der Fehler sei ihm erst beim Blick in den Kalender aufgefallen.