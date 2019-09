Festnahme nach Leichenfund in Eslohe: Verdächtiger in U-Haft

Eslohe (dpa/lnw) - Nach dem Fund eines toten Mannes in einem Maisfeld bei Eslohe (Hochsauerlandkreis) hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Arnsberg am Freitag mitteilte, werde der 28-Jährige dringend verdächtigt, den Mann getötet zu haben. Am Donnerstag wurde er einem Haftrichter vorgeführt, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.