Dortmund im Schongang: 5:0 beim «Retterspiel» in Cottbus

Cottbus (dpa) - Der FC Energie Cottbus hat die Niederlage im «Retterspiel» gegen Borussia Dortmund in Grenzen gehalten. Am Freitag unterlag der Fußball-Regionalligist von Trainer Claus-Dieter Wollitz dem Vizemeister mit 0:5 (0:1). Vor rund 20 000 Zuschauern im nicht ganz ausverkauften Stadion der Freundschaft hatte Rheda Khadra den Bundesligisten bereits nach zwei Minuten in Führung gebracht.