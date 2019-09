Düsseldorf (dpa) - Der frühere Bundesligatrainer Erich Rutemöller soll als Berater zum 1. FC Köln zurückkehren. Der 74-Jährige wird demnach auf der Mitgliederversammlung des FC am Sonntag als Berater des neuen Vorstands vorgestellt, wie die «Bild»-Zeitung berichtet. Rutemöller hatte am Samstag auf eigenen Wunsch den rheinischen Rivalen Fortuna Düsseldorf verlassen. Dort war er in ähnlicher Funktion als Berater des Vorstandes für Nachwuchsentwicklung und Trainerausbildung tätig.

