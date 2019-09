Lagerhalle in Ratingen brennt: Strecke der S6 gesperrt

Ratingen (dpa/lnw) - Auf dem Bahnhofsvorplatz in Ratingen-Hösel ist in der Nacht zum Sonntag eine Lagerhalle in Brand geraten. Wegen der andauernden Löscharbeiten wurde ein Streckenabschnitt der S-Bahn-Linie S6 gesperrt. Zwischen Essen-Kettwig und Düsseldorf-Derendorf sei in beiden Richtungen ein Schienenersatzverkehr mit Bussen und Taxen eingerichtet, sagte ein Bahnsprecher. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst unklar. «Der Einsatz findet in Gleisnähe statt», sagte der Sprecher.

Von dpa