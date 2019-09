Nach Explosion von Bratpfanne: Polizei ermittelt weiter

Freudenberg (dpa/lnw) - Nach der Explosion einer übergroßen Bratpfanne in Freudenberg ermittelt die Polizei weiter zur Ursache. Wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte, schwebe eine durch die Stichflamme verletzte Frau noch in Lebensgefahr. Eine 67-Jährige war am Montag ihren Brandverletzungen erlegen. Vier Menschen kamen mit schweren Verbrennungen ins Krankenhaus.

Von dpa