Hochzeitskorsos beschäftigen Polizei

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mehrere Hochzeitskorsos haben am Wochenende die Polizei auf den Plan gerufen. Im oberbergischen Gummersbach blockierte eine Hochzeitsgesellschaft am Samstagabend eine Straße, berichtete die Polizei. Auch die Rettungswege zu einer Sporthalle, in der gerade ein Handballspiel stattfand, seien versperrt gewesen. Zeugen gaben an, dass die Teilnehmer des Korsos Pyrotechnik gezündet hätten. Nach Polizeiangaben war die Luft stark vernebelt. Gegen die Teilnehmer wird jetzt wegen Nötigung im Straßenverkehr ermittelt.

