Sechs Kilometer lange Menschenkette gegen Autobahnausbau

Leverkusen (dpa/lnw) - Etwa 3500 Leverkusener haben sich am Sonntagmittag an einer Menschenkette quer durch die Stadt beteiligt. Die Bürgerinitiative «Lev kontra Raststätte» wollte damit ein Zeichen gegen den Autobahnausbau bei Leverkusen und die geplante Lkw-Raststätte an der Autobahn 1 setzen. «Wir sind sehr zufrieden, dass trotz des Wetters so viele Menschen gekommen sind», sagte Organisator Peter Westmeier der Deutschen Presse-Agentur. Trotz mancher Lücken und Ballungen habe sich schließlich eine sechs Kilometer lange Menschenkette durch die Stadt gezogen. Die Kölner Polizei bestätigte eine friedliche Veranstaltung.

Von dpa