Expressionistische Bilder im Kunstdepot entdeckt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei Aufräumarbeiten im Kunstdepot des nordrhein-westfälischen Landtags hat eine Kunsthistorikerin Bilder der Expressionisten Walter Ophey und Christian Rohlfs wiederentdeckt. Die beiden Ölgemälde von Ophey (1882-1930), ein Früchtestillleben und eine bunte «Landschaft mit Wolken», wurden restauriert. Sie sollen zur Parlamentsnacht am 27. September erstmals seit langem wieder öffentlich präsentiert werden, sagte die Kunstverwalterin des Landtags, Elfi Zimmerling. Der Landtag hatte die Werke bereits im Jahr 1949 angekauft. Die Bilder von Rohlfs (1849-1938) wurden an das Kunsthaus NRW Kornelimünster in Aachen ausgeliehen.

Von dpa