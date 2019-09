Ampelmast umgefahren: aggressiv und unter Drogen stehend

Bielefeld (dpa/lnw) - Ein betrunkener und unter Drogen stehender Autofahrer hat in Bielefeld einen Ampelmast umgefahren. Das Auto des 22-Jährigen habe am Sonntag schwer beschädigt auf einer Verkehrsinsel gestanden, wie die Polizei mitteilte. «Die Hinterachse hatte keinen Bodenkontakt mehr, da der BMW einen Ampelmast unter sich begraben hatte», hieß es in der Mitteilung. Die Räder drehten demnach durch, weil der aggressive Mann laufend auf das Gaspedal drückte. Er habe nach Alkohol gerochen und musste seinen Führerschein abgeben. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf rund 15 000 Euro.

Von dpa