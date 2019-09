Brückenarbeiten: Eine Woche lang Ausfälle der S8 und S68

Erkrath (dpa/lnw) - Wegen Instandhaltungsarbeiten an einer Eisenbahnüberführung in Erkrath kommt es ab dem kommenden Montag (16. September/5.30 Uhr) für eine Woche zu Ausfällen der S-Bahnlinien 8 und 68 zwischen Neuss und Wuppertal. Für die Baumaßnahme bis Sonntag (22. September/19.30 Uhr) müssten teilweise Gleise gesperrt werden, wie die Deutsche Bahn am Montag mitteilte.

Von dpa