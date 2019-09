Biesenbach: Deradikalisierung im Gefängnis neu organisieren

Düsseldorf (dpa/lnw) - NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) will die Arbeit des erst vor zwei Jahren geschaffenen «Zentrums für interkulturelle Kompetenz der Justiz» neu organisieren. Die Überlegungen dazu seien aber noch nicht abgeschlossen, teilte ein Ministeriumssprecher am Montag in Düsseldorf mit. Daher sei unklar, in welcher Form die Arbeit fortgeführt werde. Sie sei aber wichtig und werde auf jeden Fall weitergehen.

