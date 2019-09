«Panische Reaktionen ausgelöst»: Kritik an Berliner Polizei

Der BVB schrieb von «vielen friedliche Fans, unter ihnen Eltern mit Kindern», die in den hinteren Reihen durch Reizgas verletzt worden seien. Zudem sei «aus unserer Sicht nicht akzeptabel: BVB-Fanbeauftragte und Fanprojekt-Mitarbeiter wurden mitunter an ihrer Arbeit gehindert und körperlich angegangen. Interventions- und Konflikt-Arbeit war so kaum möglich.»

Die Polizei hatte nach dem Einsatz beim Spiel am 31. August mitgeteilt, dass Einsatzkräfte die rivalisierenden Fans trennen mussten, nachdem sich ungefähr 100 Union-Fans auf den Gästeblock zubewegt hatten. Bei den Auseinandersetzungen wurden drei BVB-Anhänger festgenommen. Nach Polizeiangaben hatten weitere Gästefans versucht, die Festgenommenen zu befreien, was die Polizisten durch den Einsatz von Reizgas verhinderten.