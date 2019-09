Explosion auf Fest: Doppelwandige Bratpfanne platzte auf

Freudenberg (dpa/lnw) - Bei den Ermittlungen zur Explosion einer riesigen Bratpfanne mit einer Toten in Freudenberg ist die Polizei vorangekommen. «Wir wissen, wie dieser Feuerball, diese Explosion entstanden ist», sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Bei der Bratpfanne handele es sich um einen doppelwandigen Eigenbau mit einem Zwischenraum, der eine bessere Wärmeverteilung ermöglichen sollte. Die Pfanne sei aufgeplatzt und es sei eine heiße Flüssigkeit aus dem Zwischenraum, vermutlich Öl, herausgeschleudert worden in die Flamme unter der Pfanne. Ähnlich wie bei einem Autovergaser habe dieses explosive Gemisch gezündet, verdeutlichte der Polizeisprecher.

Von dpa