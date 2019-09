Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte die Kolonne zunächst beide Spuren der Schnellstraße blockiert. Später habe sich der Konvoi an einer Ausfahrt auf dem rechten Fahrstreifen gesammelt und den Verkehr bei erlaubten 100 km/h auf 40 km/h herunter gebremst. «Durch das Geschwindigkeitsgefälle entstanden teilweise gefährliche Situationen in diesem Bereich», so die Polizei. Abseits der Schnellstraße fand die Polizei den ersten Wagen des Korsos - «vor diesem Auto befand sich eine fünfköpfige Blaskapelle», teilte die Behörde mit.

Mehrere Streifenwagen sperrten den Umkreis aus Sicherheitsgründen ab. Beamte kontrollierten nach Angaben der Polizei die «Mitglieder der deutsch/ serbisch/ türkischen Hochzeitsgesellschaft» und schrieben gegen 16 Fahrer Anzeigen - unter anderem wegen Nötigung.