Nach dem Krankenhaus-Brand mit einem Toten in Düsseldorf laufen die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache. Am Morgen gab es zunächst noch keine Erkenntnisse, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Bei dem Brand im Marien Hospital im Stadtteil Pempelfort war am späten Montagabend ein 77-jähriger Patient ums Leben gekommen. Er lag im Nachbarraum neben dem Zimmer, in dem das Feuer ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brauchten eine Stunde, um den Brand zu löschen, weil Sauerstoff aus einer in dem Zimmer verlaufenden Leitung das Feuer zusätzlich verstärkte.

Insgesamt wurden 19 weitere Menschen verletzt, sieben von ihnen schwer. Der Rauch verteilte sich über fünf Stockwerke der Klinik. Die Menschen seien sowohl durch das Treppenhaus als auch von außen über drei Drehleitern aus dem Gebäude geholt worden, teilte die Feuerwehr mit. Der Brand war nach rund einer Stunde gelöscht und der Einsatz mit rund 180 Kräften nach vier Stunden beendet. Die Düsseldorfer Feuerwehr war mit allen neun Berufsfeuerwehren vor Ort.

Korrekturhinweis: Der getötete Patient lag nicht in dem Raum lag, in dem das Feuer ausbrach, sondern in einem Nebenzimmer. Die Feuerwehr hat außerdem die Zahl der Verletzten von 72 auf 19 korrigiert.