Weitere Verletzte meldet sich nach Open-Air-Konzert-Unfall

Essen (dpa/lnw) - Nach dem Unglück bei einem Open-Air-Konzert am Essener Baldeneysee steigt die Zahl der Verletzten um eine Person auf 30. Eine leichtverletzte Frau hat sich über das Hinweisportal der Polizei bei den Ermittlern gemeldet, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag. Der WDR hatte zuvor berichtet. Vor rund einer Woche war bei einem Unwetter eine mehrere Quadratmeter große LED-Leinwand ins Publikum gestürzt. 11 Menschen wurden bei dem Auftritt der Rapper Casper und Marteria am 31. August schwer verletzt, zwei schwebten zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Von dpa