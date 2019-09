Ermittlungen gegen Drogenhändler in vier NRW-Städten

Oberhausen/Duisburg (dpa/lnw) - Bei Durchsuchungen in Oberhausen, Haan, Duisburg und Düsseldorf hat die Polizei im Kampf gegen organisierte Kriminalität neun Personen festgenommen. Dabei seien sechs Haftbefehle vollstreckt worden, wie die Polizei Oberhausen am Dienstag mitteilte. Der Einsatz am Montagabend und Dienstagmorgen richtete sich gegen einen mutmaßlichen Drogenhändlerring. Die Staatsanwaltschaft Duisburg hatte entsprechende Haftbefehle beantragt. Bei den Durchsuchungen stellten die Beamten rund drei Kilogramm Cannabis sicher. Unter den Festgenommenen, darunter Deutsche, Albaner, Tunesier und Marokkaner, sind sieben Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 25 und 33 Jahren.