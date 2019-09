Düsseldorf (dpa/lnw) - Innenminister Herbert Reul (CDU) hat den Termin für die Kommunalwahlen im kommenden Jahr in Nordrhein-Westfalen auf den 13. September 2020 festgelegt. Das gab die Landesregierung am Dienstagabend bekannt. An diesem Tag finde im Gebiet des Regionalverbands Ruhr auch die Wahl der Verbandsversammlung statt, heißt es in einer Mitteilung.

Von dpa