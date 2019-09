Radfahrerin bei Unfall mit Lkw lebensbedrohlich verletzt

Neuss (dpa/lnw) - Eine 82-jährige Radfahrerin ist bei einem Unfall mit einem Lkw in Neuss lebensbedrohlich verletzt worden. Fahrzeug und Radfahrerin seien zusammenstoßen, dabei sei das Rad unter dem Laster des 48-jährigen Fahrers eingeklemmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend. Die Polizei wurde um 17.30 Uhr über den Unfall informiert. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten Menschen an der Unfallstelle in Nähe des Hauptfriedhofs Erste Hilfe. Die Schwerverletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie genau es zu dem Unfall kam, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen.

Von dpa