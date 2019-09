Gebauer: Lehrer-Quereinstieg an Grundschulen nicht ausweiten

Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz des gravierenden Lehrermangels an Grundschulen will die Landesregierung die Möglichkeit des Seiteneinstiegs nicht ausweiten. Es werde keine weitere Fächeröffnung für Seiteneinsteiger geben, sagte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Mittwoch im Schulausschuss des Landtags. Bisher seien an den Grundschulen in NRW insgesamt 666 Quereinsteiger für die Fächer Kunst, Musik, Sport und Englisch gewonnen worden. Außerdem hätten 345 Lehrkräfte der Sekundarstufe II das Angebot angenommen, für zwei Jahre an einer Grundschule zu arbeiten.

