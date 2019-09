Barça muss eventuell ohne Superstar Messi nach Dortmund

Barcelona (dpa) - Superstar Lionel Messi vom FC Barcelona laboriert weiter an einer Wadenverletzung und wird möglicherweise auch das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund verpassen. Der argentinische Fußball-Profi trainiere noch immer nicht mit der Mannschaft und werde auf jeden Fall beim Liga-Spiel gegen Valencia am Samstag nicht dabei sein, berichtete die Zeitung «Sport» am Mittwoch. «Die Verletzung bereitet ihm weiterhin Beschwerden und sowohl Leo als auch die Ärzte sind sich einig, lieber vorsichtig zu sein, um einen Rückfall zu verhindern», so das Blatt.

Von dpa