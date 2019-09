Einsturzgefahr nach Brand: Statiker prüft Gebäude

Bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus am Dienstag waren zehn Menschen schwer verletzt worden - darunter sechs Kinder im Alter zwischen zwei und neun Jahren und ein drei Monate alter Säugling. Zwei Erwachsene schwebten in Lebensgefahr. Der Zustand der Verletzten blieb am Mittwoch zunächst unverändert. «Sie sind alle noch im Krankenhaus», sagte der Polizeisprecher. Einer der Erwachsenen hatte sich ersten Erkenntnissen zufolge beim Sprung aus dem Gebäude lebensgefährlich verletzt. Insgesamt 23 Bewohner gebe es den Angaben zufolge in dem Haus.