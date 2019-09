Pfarrer über Pfannen-Explosion: «Das Dorf ist traumatisiert»

Alchen (dpa/lnw) - Drei Tage nach der tödlichen Explosion einer Bratpfanne auf einem Dorffest in Freudenberg-Alchen im Siegerland steht das Dorf weiter unter Schock. Er habe den Eindruck, das gesamte Dorf sei durch das Geschehen traumatisiert, sagte Oliver Günther, Pfarrer des Freudenberger Ortsteils Alchen, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. «Das Alchen nach diesem Unglück wird ein anderes sein als davor. Es gibt hier keinen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise betroffen ist», sagte Günther.

Von dpa