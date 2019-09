MSV Duisburg: Spiel gegen München soll in Arena stattfinden

Duisburg (dpa/lnw) - Der MSV Duisburg kann nach der Beseitigung eines Dachschadens für seine nächsten Heimspiele in der 3. Fußball-Liga wieder mit seiner Arena planen. Am Mittwoch bestätigte ein Sprecher der Stadionprojektgesellschaft, dass die Austragung des nächsten Heimspiels am 21. September (14.00 Uhr) gegen 1860 München nicht gefährdet sei.