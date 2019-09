Düsseldorf (dpa/lnw) - Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) stellt heute (15.00 Uhr) in Düsseldorf ein Gutachten zur Krankenhauslandschaft in Nordrhein-Westfalen vor. Mit Spannung wird erwartet, wie die Experten die Zukunft der Kliniken in den Städten und auf dem Land sehen.

Von dpa