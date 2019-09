Vor dem Derby: Ginter bereit, Kramer vor Startelf-Rückkehr

Mönchengladbach (dpa) - Nationalspieler Matthias Ginter wird Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für das Bundesliga-Derby beim 1. FC Köln wohl zur Verfügung stehen. Der Abwehrspieler hatte beim 2:0 der Fußball-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in Nordirland eine Rippenprellung erlitten. «Wir wollen die Belastung im Training noch abwarten, sind aber guter Dinge, dass es für Samstag gelingen kann», sagte Borussia-Coach Marco Rose am Donnerstag.

Von dpa