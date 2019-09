Unfallfotos: Polizei sensibilisiert Schüler mit Gafferbox

Paderborn (dpa/lnw) - Mit einer sogenannten Gafferbox haben Polizei und Verkehrswacht in Paderborn versucht, junge Menschen gegen das Gaffer-Phänomen bei Unfällen zu sensibilisieren. Am Donnerstagvormittag hätten Schülergruppen in der schmalen Box selbst erleben können, wie es sich anfühlt, an Unfallstellen begafft und fotografiert zu werden, sagte ein Polizei-Sprecher. Das Ziel der Aktion: Die Jugendlichen sollten ihr eigenes Verhalten hinterfragen und lernen, wie massiv Rettungskräfte durch Gaffer an ihrer Arbeit gehindert werden.

Von dpa