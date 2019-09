Kinder finden scharfe Panzersprenggranate im Wald

Iserlohn (dpa/lnw) - Spielende Kinder haben in einem Wald in Iserlohn eine scharfe Panzersprenggranate gefunden. Die Granate habe am Donnerstag vor Ort kontrolliert gesprengt werden müssen, teilte die Stadt mit. Dazu waren Kampfmittelräumer der Bezirksregierung Arnsberg angerückt. Es habe sich vermutlich um ein deutsches Geschoss aus dem Zweiten Weltkrieg gehandelt, sagte eine Sprecherin der Stadt am Freitag.

Von dpa