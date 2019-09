Berlin (dpa) - Die Bergbau-Gewerkschaft IG BCE drängt auf milliardenschwere Hilfen für Beschäftigte im Zuge des Kohleausstiegs. In den nächsten Wochen müsse es einen Fahrplan für ein Anpassungsgeld zur Absicherung älterer Arbeitnehmer geben, sagte der IG BCE-Vorsitzende Michael Vassiliadis am Donnerstagabend vor Journalisten in Berlin. «Wir brauchen die Sicherheit.»

Von dpa