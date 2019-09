Fotokunst-Installation zum Klimawandel am Hambacher Forst

Kerpen-Manheim (dpa/lnw) - Direkt am Hambacher Forst ist am Freitag eine Fotokunst-Installation zum Klimawandel eröffnet worden. Es handelt sich um Fotos von fünf indigenen Völkern: am Amazonas, in Grönland, in der Wüste Gobi, in Tansania bei den Massai und in der Inselrepublik Kiribati. «Ich habe dort Menschen porträtiert, und diese Menschen bringe ich sozusagen in einen Dialog», erläuterte die Hamburger Fotografin Barbara Dombrowski (55) der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa