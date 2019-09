«Terror»-Audionachricht beschäftigt Behörden in Düren

Düren (dpa/lnw) - Vor einem Stadtfest in Düren hat eine in Sozialen Medien kursierende «Terrorwarnung» die Behörden beschäftigt. «Eine angebliche «Terrorwarnung» für das Stadtfest gibt es nicht! Es liegen keine konkreten Hinweise auf einen Anschlagsort oder eine -art vor», teilten Stadt, Polizei und Veranstalter am Freitagabend mit. Bei der «Warnung» handelte es sich um eine Audionachricht, die über WhatsApp verbreitet wurde.