19-Jähriger bei Schlägerei in Neuss schwer verletzt

Neuss (dpa/lnw) - In Neuss ist ein 19-Jähriger bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit einem 23-Jährigen mit einer zerbrochenen Glasflasche attackiert und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war am Freitagabend in der Innenstadt ein Streit zwischen den beiden Männern eskaliert, woraufhin der 23-Jährige den Jüngeren mit der zerbrochenen Flasche angriff. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen am Arm und wurde ins Krankenhaus gebracht, sein Kontrahent blieb einem Polizeisprecher zufolge unverletzt. Warum es zu dem Streit kam, blieb zunächst unklar. Der 23-Jährige wurde festgenommen, die Ermittlungen laufen.

