Deutscher Solarpreis für Solarmodule auf Weser-Stadion

Gelsenkirchen (dpa) - Wegen eigener Ökostrom-Erzeugung hat die Firma Bremer Weser-Stadion GmbH neben sieben anderen Ausgezeichneten den Deutschen Solarpreis gewonnen. Die Jury begründete die Vergabe in der Kategorie Architektur und Stadtentwicklung mit der effizienten und ästhetisch anspruchsvollen Integration einer Photovoltaik-Anlage in den Baukörper des wohninvest Weserstadions, wie die Veranstalter am Samstag mitteilten. Das Stadion hat 200 000 Solarmodule auf dem Dach. «Ein Großteil des Stroms, den das Stadion verbraucht, produziert es selbst», sagte ein Sprecher der Veranstalter. In Sachen Solarenergie sei diese Leistung «Champions League von Werder Bremen».

Von dpa