Trotz Platzwunde: Höwedes reist mit Moskau nach Leverkusen

Moskau (dpa) - Trotz einer großen Platzwunde direkt über dem linken Auge will der frühere Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes im Champions-League-Spiel mit Lokomotive Moskau am Mittwoch bei Bayer Leverkusen auflaufen (21.00 Uhr/DAZN). Der 31-Jährige wird die Reise nach Deutschland mit antreten. «Ich will spielen», sagte Höwedes am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa