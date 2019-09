Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Landeshauptstadt Düsseldorf sind Bus und Bahn am heutigen Sonntag kostenlos. Die Stadt hat den ersten autofreien Sonntag ausgerufen. Fahrten mit Bussen, S-Bahnen, Straßen- und U-Bahnen sind in der gesamten Landeshauptstadt kostenlos. Im Gegenzug werden Teile der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Dringend notwendige Autofahrten bleiben über drei Schleusen möglich. Besucher des Weltkindertags am Rheinufer und des Fischmarkts sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen.