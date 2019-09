Küchenbrand: Hausbewohner gerettet, drei leicht verletzt

Sankt Augustin (dpa/lnw) - Drei Menschen haben bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Sankt Augustin leichte Verletzungen erlitten. Darunter war auch ein Kind, wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilte. In der Dachgeschosswohnung der Familie hatte sich demnach ein Küchenbrand am Samstagabend bereits auf weitere Zimmer ausgedehnt, als die Rettungskräfte eintrafen. Sie brachten eine Frau und ihr Kind ins Freie, beide kamen in ein Bonner Krankenhaus.

Von dpa