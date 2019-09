Der gelbe Sportwagen war am Samstag in das Auto eines 34-Jährigen gefahren. Durch die Wucht der Kollision schob der Auffahrende insgesamt drei Autos ineinander. Die Beamten hätten zunächst noch mit dem Sportwagenfahrer gesprochen. Doch bevor die Personalien festgestellt wurden, sei der Mann in sein Auto gestiegen und davon gefahren. Der Sachschaden beträgt etwa 11 000 Euro.