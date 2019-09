Unna (dpa/lnw) - Nach einem Auffahrunfall in Unna ist ein Beteiligter vor den Augen der Polizei vom Unglücksort geflüchtet. Der Unbekannte habe während der Unfallaufnahme eine «günstige Gelegenheit» genutzt, um in seinen Sportwagen zu steigen und davonzufahren, erklärte die Polizei am Sonntag. Nach dem Mann wurde zunächst erfolglos gefahndet.

Von dpa